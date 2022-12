500.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Wijnegem raakten jullie het meest in 2022: van de uitbreiding van het shopping center tot nieuwe inwoner Kanye West

WijnegemMeer dan een half miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Wijnegem het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van ophef rond de uitbreidingsplannen van Wijnegem - Shop, Eat, Enjoy tot Kanye West die een appartement koopt in de Stokerijstraat. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest raakte, was dat van een scoutsgroep uit de gemeente. Tijdens hun kamp in het Franse Tardinghen maakten enkele leden van de groep een val met hun fiets. Twee meisjes van vijftien en zestien jaar moesten afgevoerd worden. Het 16-jarige lid werd met een helikopter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

HERBEKIJK. Scoutsgroep is slachtoffer van fietsongeluk

Ook van het afvalbedrijf in het Venhof kwam minder goed nieuws. Zij kregen in april te maken met een zware brand. Volgens de brandweer ging het om een brand in een loods waarin zo’n 400 tot 500 ton papierafval lag opgeslagen. Het duurde uren om de brand te blussen en de rookpluim was vanop verre afstand te zien.

Volledig scherm Een beeld van de bluswerken op het terrein. © Marc De Roeck

Uitbreiding shopping center

‘Wijnegem - Shop, Eat, Enjoy’ is bekend in heel de gemeente en ver daarbuiten. In mei werden de plannen van de uitbreiding van het shopping center voorgesteld aan het publiek. De insteek? Zich differentiëren door in te zetten op belevenissen. Zo werd er een trampolinepark, heuse foodhall met verschillende wereldkeukens en speeltuin geopperd.

De plannen voor de uitbreiding zorgden voor veel kritiek. Zo liepen er zo’n 104 bezwaarschriften binnen van inwoners en was ook het buurtcomité van de Krommelei absoluut niet opgezet met het project. “Het nieuws kwam echt uit de lucht vallen. We vinden het allemaal een beetje krankzinnig”, vertelde Paul, die al sinds 1981 in de wijk woont. “Met de laatste uitbreiding trilden onze huizen letterlijk van de palen die in de grond werden gezet. De recente uitbreiding van het centrum zou de laatste zijn, tot nu.”

Volledig scherm Paul Hertogs en Frans Rutten van buurtcomité van de Krommelei zijn niet opgezet met de nieuwe plannen het van shoppingscomplex. © Klaas De Scheirder

Ook Unizo en verschillende Vlaamse departementen kantelden zich tegen het project. Ze vreesden, net als de buurtbewoners, een groeiende verkeersdrukte en een negatieve impact op het milieu. “De waterdoorlaatbare parkeerplaatsen, 130 bomen en de groene muur compenseren de impact van de uitbreiding niet”, aldus Unizo, dat een bezwaarschrift indiende.

Nog meer nieuws uit het shopping center. In juni zakte cardioloog Yves Vandekerkhove af naar Wijnegem om meer uitleg te geven over Voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis waarbij het hart op hol slaat. “Deze ernstige aandoening, dat 150.000 Belgen treft, vervijfvoudigt het risico op een trombose of beroerte”, vertelde Vandekerckhove. De man met meer dan 35 jaar ‘hart-ervaring’ gaf bezoekers van Wijnegem- Shop, Eat, Enjoy tips over hoe je de aandoening kan herkennen. Wij lijstten die tips nog eens voor u op.

Nieuwe buur

In september kwam het nieuws dat niemand minder dan Amerikaanse superster Kanye West (44) een appartement had gekocht op de Kanaal-site. Heel wat buurtbewoners moesten er om lachen, maar niet iedereen ligt wakker van de komst van Kanye. “Kanye wie? Dat is blijkbaar een rapper of zoiets”, klonk het.

HERBEKIJK. Kanye West koopt appartement in Wijnegem

We brachten dit jaar ook nieuws uit Wijnegem over heel wat minder bekende mensen. Zo stapten in mei de negen eerste vluchtelingen in het pilootproject van Gomad, een voedingsbedrijf uit de gemeente. De vluchtelingen werken er, maar krijgen ook IT-lessen en een cursus Nederlands aangeboden. Gomad werkt hiervoor samen met de stad Antwerpen, die voor de instroom én de uitbetaling zorgt. “We hopen dat dit project duurzaam en rendabel zal blijken, en dat deze stage ze ook effectief aan een duurzame job helpt", aldus schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit).

Volledig scherm In mei startten de eerste vluchtelingen met hun stage bij Gomad. © Tessa Kraan

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

