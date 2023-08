Zomerschool jongere zus verongelukte Inès (15) start steunactie: “Leerlingen hebben kunstwerk gemaakt om medeleven te betuigen”

“Er rijden dagelijks veel slaperige bestuur­ders op de weg”: wat kan je er tegen doen? Drie experts na dodelijk ongeval in Wielsbeke

Hoeveel ongevallen worden er niet veroorzaakt door slaaprijders? Je vraagt het je af na de crash die de 15-jarige Inèz het leven kostte. De 64-jarige bestuurder die een bushokje aanreed, verklaarde zelf aan de politie dat hij in slaap is gevallen. Kan dit iedereen overkomen? Wat is er tegen te doen? We spraken twee verkeersexperten en een slaapspecialist. “Eén op de drie Vlamingen is overdag slaperig. Zij lopen zeven keer meer kans om in slaap te vallen achter het stuur.”