Wielsbeke promoot nu ook onlineplatform Welbi, waarbij helpende handen gelinkt worden aan wie ze nodig heeft

“Het platform is gemakkelijk te gebruiken en fiscaal voordelig voor wie wil helpen”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Het is goedkoop en betrouwbaar voor wie helpende handen zoekt. Welbi is erkend door de federale overheid en er zijn, in tegenstelling tot andere platformen, geen instapkosten.”

Hoe werkt het? Je surft naar de website www.welbi.be of downloadt de Welbi-app via de Google Play Store of via de Apple Store en je kan aan de slag. Welbi is een initiatief van Curando en haar partners Ferm en Cevi . Wie vragen heeft of meer info wil, kan terecht WZC De Karmel in Waregem of WZC Mariaburcht in Dentergem.