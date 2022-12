Wielsbeke past belastingen aan, bedrijven en eigenaars van grote woningen zullen wat meer betalen

“Doordat een verouderde belasting die bedrijven moesten betalen op hun machines, is verdwenen, lopen we heel wat inkomsten mis die we vroeger wel hadden”, zegt schepen Filiep De Vos. “Omdat te compenseren trekken de nu de opcentiemen op onroerende voorheffing omhoog. Alle bedrijven in Wielsbeke zullen op die manier samen 320.000 euro extra betalen. Dat is maar een fractie van de inkomsten die we door die verouderde belasting binnen kregen, maar het kan toch ook al tellen.”