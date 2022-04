Wielsbeke krijgt 1,46 miljoen euro terug van federale overheid

Harelbeke Bewoonster gewekt door rookmelder bij nachtelij­ke brand

In een woning in een smal steegje in Harelbeke is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in de teller- en zekeringskast. Dankzij de rookmelder merkte de bewoonster het vuur en de rook op en bleef de schade beperkt.

