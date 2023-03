Westtoer stelt Vlasleiefietsroute voor: idyllische natuurplekjes en sterke staaltjes bouwkunde langs het parcours

In Wielsbeke is de Vlasleiefietsroute officieel geopend. Het traject van 42 km volgt grote delen van De Leie en meandert door Waregem, Wielsbeke, Harelbeke, Kuurne en Kortrijk. Je fietst er langs jaagpaden, oude Leie-armen en kan er artefacten ontdekken die herinneren aan het boeiende vlasverleden van de streek.

“De lancering van de Vlasleiefietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend en de Vlasleiefietsroute is de zestiende van 18 nieuwe en vernieuwde fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld.”

De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan de Sint-Bavokerk in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke), de Jachthaven in Kuurne, het Sint-Elooisplein in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) en het Stadspark Kortrijk Weide in Kortrijk. Aan deze vier startpunten staat telkens een startbord.

Volledig scherm De fietsersbrug 'Vlasbrug' is een nieuwe toeristisch-recreatieve link op het fietsnetwerk. Ze verbindt niet alleen de jaagpaden aan de beide kanten van de Leie, maar ook natuurgebieden zoals de Zavelputten, Ooigembos en de Oude Leiearm. Ook de Vlasleiefietsroute passeert hier. © Wielsbeke

“De Leie is je leidraad op deze route”, zegt Lahaye-Battheu. “In Texture te Kortrijk duik je in het verhaal over vlas en textiel. Sommige roterijen langs de Leie lijken in de tijd bevroren. Langs de oude Leiearmen van Bavikhove, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve ontdek je idyllische natuurplekjes. Bewonder een sterk staaltje bouwkunde aan de Munkenbrug en de Drietrapssluis in Ooigem. Geniet van de stilte en de leuke picknickplek aan het André Demedtshuis in Wielsbeke. Na de linkeroever te hebben verkend, steek je door naar de rechteroever en fiets je langs de vernieuwde dorpskern van Sint-Eloois-Vijve. Verder passeer je de Zavelput in Beveren-Leie waar je de gloednieuwe fiets- en wandelbrug met de toepasselijke naam ‘Vlasbrug’ kan bewonderen. Vergeet naast de inspanning ook niet regelmatig eens te ‘ontspannen’. Neem plaats op één van de terrassen in het provinciedomein De Gavers, wandel een dorpscafé binnen of hou halt aan een gezellige picknickplek.”

