Wegenwerken in Wakkensteenweg en Sint-Bavostraat

Textiel­reus Balta schrapt (alweer) 295 banen: “Na dat nieuws moest gewoon verder gewerkt worden”

295 banen worden geschrapt bij tapijtenfabriek Balta in Sint-Baafs-Vijve. “De verslagenheid is bijzonder groot, de motivatie is op slag verdwenen”, klinkt het bij werknemers Geert en Yasmina. Het is de tweede zware herstructurering bij Balta, en slechts luttele weken na de aankondiging dat 175 banen verloren gaan bij IDEAL Floocoverings van Beaulieu International Group, die andere textielreus. Is het over en uit voor de textielsector in West-Vlaanderen?