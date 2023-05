WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Wielsbeke

Knip in de Abeele­straat zorgt voor discussie in de raad: “Veiligheid van de fietser mag niet haaks staan op belang van de automobi­list”

De proefopstelling van de knip in de Abeelestraat, die een kleine twee weken geleden werd ingevoerd en die na zes maanden geëvalueerd wordt, zorgt niet alleen op sociale media voor wat discussie, ook in de gemeenteraad zo bleek donderdagavond staan de neuzen niet in dezelfde richting. “Er is geen enkel alternatief overwegen of voorgesteld, dat moest anders”, klinkt het.