WEER. Zwaarbewolkt in Wielsbeke vanochtend

15 maanden effectieve celstraf voor Fransman na diefstal 2 auto’s in Waregem

Zo’n 3,5 jaar nadat in Waregem bij een inbraak in een woning een Audi A4 en een Renault Mégane verdwenen, is een 27-jarige Fransman uit Roubaix woensdag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden. Hij was één van de drie verdachten en kon als enige geïdentificeerd worden.