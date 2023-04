WEER. Vanochtend helder weer in Wielsbeke

Kunstenaar Georges ‘Zjors’ Schelstrae­te viert 75ste verjaardag met nieuw boek en expo: “Dankzij corona heel wat internatio­na­le modellen leren kennen én getekend”

Hij mag de pensioengerechtigde leeftijd dan al een eindje gepasseerd zijn, kunstenaar Georges ‘Zjors’ Schelstraete blijft actiever dan ooit. Straks viert hij zijn 75ste verjaardag en die mijlpaal wil hij niet zomaar laten passeren. De maker van onder andere het beeld van Will Tura in Veurne stelt er werk tentoon dat hij onder meer in de coronaperiode maakte. “Thuis mocht ik niemand ontvangen en dus ben ik online maar modellen gaan tekenen.”