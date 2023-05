WEER. In Wielsbeke kans op zo goed als helder weer vanochtend

Zangreünie viert ‘100 jaar singing school­child­ren’ op Memorial Day

Op zondag 28 mei zingen lokale schoolkinderen tijdens Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats in Waregem voor de honderdste keer het Amerikaanse en Belgische volkslied. Er was maandag in de vooravond al een apart event, om de ‘singing schoolchildren’ met een echte zangreünie uitbundig te vieren.