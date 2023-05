WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Wielsbeke vanochtend

Jongeman (27) riskeert één jaar cel voor slagen aan vriendin en instampen autoruit politiewa­gen

Een 27-jarige jongeman uit Harelbeke riskeert één jaar effectieve celstraf voor herhaaldelijk partnergeweld. Dat gebeurt telkens als hij onder invloed is van alcohol of cannabis. Eén keer stampte hij ook een raam in van een politiewagen. Zelf zegt hij ondertussen niets meer te drinken. “Maar je bent wel in snelrecht gedagvaard voor weerspannigheid, en opnieuw had je gedronken”, sneert het Openbaar Ministerie.