WEER. Bewolkt in Wielsbeke vanochtend

IN BEELD: tweede vernieuwde helft van stuwgebouw geplaatst

Vandaag is de tweede vernieuwde helft van het stuwgebouw op de oude Leie-arm in Sint-Baafs-Vijve geplaatst. De komende weken wordt de linkerstuw verder afgewerkt en uitgebreid getest. Als alles vlot verloopt kan ook deze stuwhelft op het einde van de zomer in gebruik genomen worden.