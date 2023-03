Waanzin tijdens de ochtendspits: zelfstandige rijdt 125 in bebouwde kom

N. werd geflitst op 15 juli vorig jaar, om 7 uur ’s morgens langs de Rijksweg in Wielsbeke. Omwille van de grote vakantie was het toen wat allicht rustiger op de weg op dat tijdstip is er al behoorlijk wat trafiek van mensen die naar het werk rijden. Het weerhield N., een beginnend zelfstandige, er niet van om tegen de lamp te lopen aan een snelheid om van te duizelen: 125 per uur in zone 50, gevoelig meer dan dubbel te snel dus. De inbreuk is des te merkwaardiger omdat de man pas enkele maanden voordien, in februari, voor gelijkaardige feiten was veroordeeld. Zijn jongste inbreuk kost hem nu niet alleen anderhalve maand rijverbod en een boete van 600 euro maar ook de verplichting om de vier herstelproeven af te leggen: theoretisch en praktisch rijexamen, aangevuld met medische en psychologische proeven. Alleen als hij slaagt voor alle proeven, kan hij op termijn z’n rijbewijs terugkrijgen.