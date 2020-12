Vrouw krijgt epilepsieaanval achter het stuur: voetganger omvergereden en drie auto’s in de prak

Kortrijk “We willen 130.000 mensen en horecaba­zen steunen”: Kortrijkse actie Smaakvol Gebaar uit startblok­ken

15 december De Kortrijkse technologiebedrijven Swave en Unigift hebben Smaakvol Gebaar gelanceerd. Een actie waarmee je bij nu al 352 deelnemende horecazaken in Vlaanderen een cadeaubon kan kopen voor een lekker etentje of gezellige avond op café in 2021. Om én de horeca én je naasten te steunen, nu Kerstmis en Nieuwjaar wenken. “Als 1 op 100 Vlamingen een cadeaubon koopt en wegschenkt, zijn we solidair met 130.000 mensen en horecabazen”, zegt initiatiefnemer Jencey Provoost. In Kortrijk doen al twaalf horecazaken mee.