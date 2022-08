Vrachtwagen uitgebrand op bedrijventerrein

Heule Zigeuners vanaf september weer welkom in woonwagen­park, Vlaams Belang eist stopzet­ting: “Zomaar sluiten kan niet en is geen oplossing”

Een doortrekkersterrein voor zigeuners aan de ring rond Kortrijk (R8) in Heule mag vanaf 1 september weer open, goed negen maanden na een grote gerechtelijke actie in het kader van zware diefstallen. Er komen wel strengere voorwaarden om er te mogen verblijven. Vlaams Belang eist een definitieve sluiting. Er komt binnenkort een actie om die eis kracht bij te zetten. “Zomaar sluiten is geen oplossing voor achterliggende problemen”, reageert burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

25 augustus