Vrachtwagen met stro volledig uitgebrand na weging in Wielsbeke

Rond 16.30 uur merkten werknemers van het bedrijf, dat hout en resthout op duurzame wijze verwerkt en verpakt, op dat het stro op de vrachtwagen van een externe firma in brand stond. De vrachtwagen was net de weegbrug van het bedrijf afgereden. De brandweer van de zone Fluvia snelde massaal ter plaatse maar het stro en de vrachtwagen stonden in lichterlaaie. Er zat niets meer op dan de boel gecontroleerd te laten uitbranden. “De gebouwen van de firma konden gevrijwaard worden”, aldus David Vandecaveye van de brandweerzone Fluvia.

Over de oorzaak is er geen duidelijkheid. “De warmte is natuurlijk een factor maar of het de bepalende factor is, is moeilijk te zeggen”, klinkt het. De vrachtwagenchauffeur kon zich tijdig uit de voeten maken. De brandweer zal nog een tijdlang in de weer zijn met het nablussen en opentrekken van de balen stro. De zwarte rookwolk die vanop het bedrijf in de Pannenstraat opsteeg, was kilometers ver te zien.