Voormalig Kortrijks onderzoeksrechter Marc Allegaert (72) overleden

Marc Allegaert bleef actief als onderzoeksrechter tot zijn zeventigste. “Ik voelde me nog te jong om er mee te stoppen en wilde graag mijn expertise ten dienste blijven stellen van justitie”, vertelde hij in februari 2022 nog in een afscheidsinterview waarom hij er na zijn pensioengerechtigde leeftijd van 67 nog 3 jaar bleef mee doorgaan. “Zelfs nu nog ben ik actief. Sinds anderhalf jaar zetel ik als lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Daar ben ik sinds april 2021 ook lid van de beroepscommissie. Verder blijf ik nog tot mijn 75ste beschikbaar als assessor (bijzitter, nvdr) in het hof van assisen, maar ook in de Tuchtrechtbank voor magistraten.”

Op 8 november stierf Marc Allegaert bij hem thuis in Wielsbeke. Hij laat zijn echtgenote Betsy Tack en drie kinderen achter. Van Marc Allegaert zal op zaterdag 12 november om 11 uur in de aula Memoria van begrafenissen Messiaen in de Bekaertstraat 2G in Zwevegem afscheid genomen worden. Er kan tot en met vrijdag 11 november elke dag tussen 14 uur en 19 uur in de familiewoning langs de Hernieuwenstraat 10 in Wielsbeke een laatste groet gebracht worden. Een overzicht van zijn functies en eretitels vind je op de rouwbrief.