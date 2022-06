Voltallige oppositie én voormalig schepen Magda Deprez stappen op, gemeenteraadszitting afgebroken: “Ik laat niet met mij sollen”

wielsbekeDe voltallige oppositie is daarnet opgestapt tijdens de gemeenteraadzitting in Wielsbeke. Ook voormalige schepen Magda Deprez (CD&V) sloot zich bij hen aan, waardoor de gemeenteraadszitting bij gebrek aan meerderheid stilgelegd moest worden. De reden van die actie: het feit dat een agendapunt van raadslid Deprez niet behandeld werd. Zij wilde tekst en uitleg bij de intrekking van een bouwvergunning voor een trage weg tussen Wielsbeke en Harelbeke.

Magda Deprez heeft er al 27 jaar als gemeenteraadslid op zitten, en 15 jaar als schepen. Dat zij opstapt, is zeker en vast een teken dat er stront aan de knikker is binnen CD&V. Aan de basis van die beslissing ligt héél veel frustratie. Tijdens haar tijd als schepen heeft ze heel hard geijverd voor de komst van een trage weg tussen Wielsbeke en Harelbeke. Het zou een veilige verbinding betekenen voor fietsers en voetgangers tussen Ooigem en Bavikhove.

Op de Wielsbeekse gemeenteraad in maart werd de komst van die trage weg nog unaniem goedgekeurd. Het schepencollege verleende een bouwvergunning. Ook in Harelbeke werden de nodige stappen gezet om de weg te realiseren. Magda Deprez hoorde recent echter dat het schepencollege zich bedacht had, en de bouwvergunning terug wilde intrekken.

Deprez diende daarom een agendapunt in, om daar tekst en uitleg over te vragen. Haar agendapunt werd echter niet aan de agenda toegevoegd. “Nochtans was mijn agendapunt volledig ingediend zoals het moest”, zegt Deprez. “Ik heb me zelfs geïnformeerd bij de VVSG (de Vereniging voor Steden en Gemeenten).”

Volledig scherm De gemeenteraadszitting in Wielsbeke werd vanavond abrupt stilgelegd. © Joyce Mesdag

Bij de start van de raadszitting vroeg Deprez waarom haar agendapunt niet op de agenda stond, waarop voorzitter Frédéric Depypere haar antwoordde dat ze haar vraag moest houden voor de varia op het einde. De oppositie, uiteraard helemaal op de hoogte van de plannen van Deprez, was het daar niet mee eens en vroeg een schorsing van de zitting.

Er was tijdens die schorsing wat informeel gepraat in de wandelgangen, onder meer tussen voorzitter Depypere en de oppositie. Toen bleek dat Depypere géén intentie had om het punt alsnog te behandelen, stapten alle oppositieleden én voormalig schepen Deprez op. Met de 10 resterende raadsleden waren er dus onvoldoende raadsleden over voor een rechtsgeldige gemeenteraad.

Raadslid Deprez was flink overstuur toen ze in de inkomhal van het OC in Ooigem door de oppositieraadsleden werd omringd. “Vraag maar aan de burgemeester en de voorzitter waarom ik ben weggegaan!”

CD&V hoeft alvast niet te vrezen voor complete onbestuurbaarheid, Magda Deprez heeft geen intentie om de meerderheid op te blazen. “Ik wil niet dat Wielsbeke onbestuurbaar wordt, dus ik ga niet tegen stemmen om tegen te stemmen. Maar ik wil wél dat mijn agendapunt aan bod komt, anders weiger ik nog mee te werken. Ik laat niet met mij sollen. Zoveel moeite dat ik hiervoor heb gedaan… En welk figuur slaan wij nu ten opzichte van Harelbeke zeg?”

Volledig scherm De gemeenteraadszitting in Wielsbeke werd vanavond abrupt stilgelegd. © Joyce Mesdag

Binnen CD&V was de sfeer na de gemeenteraad ook niet opperbest, het thema zorgt daar voor flink wat onenigheid. “Het agendapunt van Magda is inderdaad op tijd ingediend”, zegt voorzitter Frédéric Depypere. “Het was mijn finale beslissing om het agendapunt niet te agenderen. Ik wil er niet verder over uitweiden, maar er was iets niet in orde met één welbepaald document. Bovendien zou het agendapunt van Magda ook zonder onderwerp zijn. De omgevingsvergunning is intussen ingetrokken, ongeacht wat hier ook gezegd of beslist zou worden, de werken kunnen daardoor toch niet meer aanvangen.”

Volledig scherm De gemeenteraadszitting in Wielsbeke werd vanavond abrupt stilgelegd. © Joyce Mesdag

“Over een agendapunt kan ook niet gedebatteerd worden, daarom had ik haar vraag ook naar de varia verwezen. Ik had ook de indruk dat Magda het daarmee eens was, maar na de schorsing is ze toch opgestapt. Ik betreur dat de raad niet is kunnen doorgaan, dat onder meer de rekening van onze gemeente niet behandeld is kunnen worden, is de verpletterende verantwoordelijkheid van zij die opstapten. Dat is vooral een politiek spel, meer kan ik daar niets over zeggen.”’

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.