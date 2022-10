‘Vijfde keer, goeie keer’: voormalig schepen Magda Deprez vindt wisselmeerderheid voor ‘haar’ trage weg

Wielsbeke Een jaar geleden nog kampioen met haar basebalbal­club, tot die ziekte kwam: Pitbulls Wielsbeke organi­seert blijvend eerbetoon aan overleden Griet (41)

Ze was één van de boegbeelden van het base- en het softbal in ons land, speelde bij de nationale ploeg en trok zelfs even naar het buitenland. Tot een jaar geleden een agressieve vorm van botkanker haar trof, en ze afgelopen februari overleed. Griet De Schrijvere (41) krijgt komend weekend een blijvend eerbetoon van base- en softbalclub Wielsbeke Pitbulls. “Zaterdag organiseren we de eerste editie van de Griet De Schrijvere Memorial en onthullen we ook een herdenkingsbordje”, zegt voorzitter Tijs Van Cannaeyt.

19 oktober