Vijf verenigingen slaan handen in elkaar voor WK-dorp met kersttintje

Sporthal

Place to be is de oude sporthal, die er sinds de opening van de nieuwe sporthal even verderop wat verlaten bijligt. “Binnen is er plaats voor 450 supporters. Komen kijken is gratis, maar inschrijven is een must: www.crops-wk-village.be. Buiten zetten we ook een groot scherm, voor een onbeperkt aantal mensen. Daar komt ook een tent, waar we eten en drinken voorzien, en die we helemaal in kerstsfeer inrichten.”