Vijf kinderen niet vastgeklikt aan basisschool: ouders krijgen 174 euro boete

Roeselare/Tielt “Ik wil de West-Vlaam­se Eminem zijn”: TLP rapt weer in ’t West-Vlaams

Hij draaide platen van New York tot in Tokio, maar nu keert de Vlaamse hiphopkoning TLP (49), geboren als Paul Lannoy, terug naar zijn roots. De geboren Tieltenaar rapt opnieuw en bovendien in het West-Vlaams. Hij tekende bij het Roeselaarse We Are Music en met ‘Vingers in de prieze’ mogen we begin 2022 nieuw werk van hem verwachten.

1 december