Verdachte gedragingen doen nachtelijke brandstichters de das om

Een buurtbewoner sloeg rond 23.15 uur alarm toen hij pal in het centrum van Ooigem, meerbepaald in de Pontweg, vijf kleine brandhaardjes had geblust. Op verschillende plaatsen hadden onbekenden een afdekzeil en afsluitingsdraad aan een omheining in brand gestoken. De brandweer kwam even ter plekke maar veel hoefden de blussers niet te doen. Ook enkele politiepatrouilles snelden naar Ooigem. Met succes, want niet veel later kon de politie in de buurt van de gloednieuwe Munkenbrug, op het grondgebied van Desselgem, vier mannen staande houden.