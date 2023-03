Veertiger belandde in de cel na relatiebreuk en aanhoudende stalking van ex: “Ik besef dat ik fout was en de relatie voorbij is”

Man terecht voor maandenlan­ge belaging ex na relatie­breuk: “Allemaal vermoedens in een lastercam­pag­ne.”

Van lek gestoken autobanden over anonieme telefoontjes tot kogelinslagen in de ruit. Het einde van de relatie van een koppel in de zomer van 2021 betekende de start van een waterval aan klachten van de vrouw uit Harelbeke tegen haar ex (46) uit Oostrozebeke. Woensdag startte het proces tegen de man. Hij ontkende bijna alles. “Dat gat dat ik in de muur sloeg, beken ik maar herstelde ik zelf”, klonk het.