Vaste ingrediënten op Wielsbeekse Feesten, maar ook nieuwigheden dankzij erfgoedtocht en opening sportcentrum

wielsbekeOp 2, 3 en 4 september palmen de Wielsbeekse Feesten opnieuw het centrum van de gemeente in. Op het programma staan heel wat vertrouwde ingrediënten, zoals optredens op het plein voor het gemeentehuis en de fuif The Big Bang. Dit jaar kom je ook meer te weten over de archeologische vondsten die gebeurd zijn in Wielsbeke en kan je het nieuwe sportcentrum bezoeken.

De Avondmarkt om 18u op vrijdagavond in de Baron van der Bruggenlaan luidt het feestweekend in. Talloze verenigingen en bedrijven hebben een stand, en zorgen voor eten en drinken. Een deel van de Avondmarkt wordt ook omgedoopt tot Smaak Lokaal, een lokale productenmarkt.

Ook de bibliotheek wordt dit jaar mee betrokken in het feestgebeuren, met een Nocturne in de Bibox. Volwassenen kunnen die avond gratis een jaarabonnement aanvragen, en wie materialen ontleent, krijgt een herbruikbare tas cadeau. “Op die manier willen we inwoners die we anders moeilijker bereiken, ook in contact brengen met onze bib”, zegt schepen Daisy Haydon.

Bodem

Op zaterdag opent de archeologische tentoonstelling in de bibliotheek, die je tot 11 september kan bezoeken. Enkele artefacten die gevonden werden op Wielsbeekse bodem worden dankzij de Wielsbeekse Erfgoedwerkgroep tentoongesteld. Archeoloog Johan Hoorne komt die dag ook spreken.

Ook die zaterdag kunnen inwoners het oude én nieuwe sportcentrum verkennen in de ‘Discovery Walk’. Het nieuwe sportcentrum is volledig klaar, en de Wielsbeekse Feesten leken hét ideale moment om het resultaat aan de inwoners voor te stellen. Wie wil deelnemen aan de wandeling, kan dat gratis, als hij of zij vooraf inschrijft op www.wielbeke.be/discoverwalk. De dag zelf inschrijven ter plaats kost 2 euro.

Chiro Kris-Kras organiseert zaterdag een minifuif voor maxi-pret in ’t Ravotterke. Alle kindjes van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom van 14 tot 16uur. Voor 4 euro krijgen ze een lekker hapje en drankje, en kunnen ze hun energie kwijt op de dansvloer.

Bart Kaëll komt op zaterdag optreden op het Plein voor het gemeentehuis, net als de coverband Radio Spandex. Er is een tombolatrekking, met een tv als hoofdprijs. De bonnetjes om deel te nemen kregen alle inwoners intussen in de bus, met het programma van de Wielsbeekse Feesten. Een vuurwerkspektakel op zaterdagavond wordt een van de hoogtepunten. Daarna zorgt Chiro Aktivo voor The Big Bang in de Oude sporthal, intussen ook al een jarenlange traditie. Tickets kosten 5 euro vooraf en 6 euro aan de deur.

Volledig scherm Een archiefbeeld van opgravingen in de Lobbeekstraat. © Henk Deleu

Zondag heeft de Wielsbeekse Erfgoedwerkgroep een Erfgoedtocht in petto. De voorbije jaren werden bij de archeologische opgravingen naar aanleiding van werken in de gemeente, heel wat archeologische artefacten gevonden. Daaruit bleek dat op het grondgebied van de gemeente al sinds de Ijzertijd nederzettingen te vinden waren. Via een fietstocht kan je meer ontdekken over deze vondsten. Starten kan aan de Bobox tussen 13u en 14u voor 5 euro per persoon. De fietstocht loopt langs verschillende sites waar opgravingen gebeurden, en daar leer je telkens iets bij. Langs het parcours dompelen twee re-enactment groepen je onder in de geschiedenis.

Er is doorlopend kermis op de Markt en in de Markstraat, vrijdag vanaf 18u, zaterdag vanaf 16u en zondag vanaf 15 uur.

De Wielsbeekse Feesten is een van de gelegenheden waar inwoners de Evenementenbon van 10 euro kunnen gebruiken die ze in de coronacrisis kregen van de gemeente. Let wel: de bon geldt enkel op zaterdag.

Meer info op www.facebook.com/WielsbeekseFeesten

