Unilin investeert 20 miljoen euro in onder meer nieuwe productielijn, 91 medewerkers oude lijn krijgen nieuwe job elders in bedrijf

wielsbeke/avelgemUnilin Group investeert 20 miljoen in de productie van vinylvloeren. Er komen onder meer een nieuwe productielijn in de vestiging in Wielsbeke. De oude lijn, die 91 mensen tewerkstelde, wordt geschrapt. Maar iedereen blijft aan de slag, ofwel bij de nieuwe lijn, ofwel elders bij het bedrijf. “Al komen bij zo’n overschakeling méér gevolgen kijken dan je zou denken”, zegt Luc Geerardyn van ABVV. “De komende weken zitten we 6 keer samen met de directie.”

Unilin Group lanceert een ambitieus groei- en investeringsplan voor zijn Belgische ‘Flooring’-productiesites. In 2023 investeert het bedrijf 20 miljoen euro om enerzijds de productie van LVT (luxevinyltegels) in zijn site in Avelgem gevoelig te verhogen en anderzijds een nieuwe, state-of-the-art productielijn voor LVT te bouwen in Wielsbeke. “De nieuwe productielijn zal in oktober 2023 operationeel zijn.

“Met deze investeringen wil Unilin Group de LVT-categorie naar een nieuw niveau tillen waarbij een ongeziene look en feel en recyclage centraal staan”, zegt communicatieverantwoordelijke Sander Laridon. “Deze investering kadert binnen een breder investeringsplan van Unilin Group waarbij in 2023 155 miljoen euro wordt geïnvesteerd in innovatie en capaciteitsuitbreiding.”

De productie van vinyl op de productiesite Unilin Avelgem wordt opgeschaald.

Het investeringsplan heeft een impact op de medewerkers van de bestaande LVT-lijn in Wielsbeke. “Via opleidings- en trainingstrajecten binnen het pas geopende trainingscentrum The Dive, wordt een deel van hen klaargestoomd om met de technologie van de nieuwe lijn aan de slag te gaan”, zo hoorden de werknemers gisteren op een bijzonder ondernemingsraad. “Anderen krijgen opportuniteiten binnen de state-of-the-art laminaatproductie op dezelfde site van het bedrijf.”

“De oude lijn stelde 91 mensen tewerk”, zegt Luc Geerardyn van ABVV. “De bedoeling is dat 52 van hen aan de slag kunnen op de nieuwe lijn. Voor de anderen wordt er een nieuwe job gezocht, elders op de site.”

Ploegensysteem

Unilin heeft in elk geval vacatures genoeg open staan om iedereen aan de slag te houden. “Maar het is minder eenvoudig dan het klinkt”, zegt Geerardyn. “Wat betekent dat concreet voor die mensen? Kunnen ze volgens eenzelfde ploegensysteem aan de slag, of moeten ze hun planning thuis omgooien? Kunnen ze tegen dezelfde loonvoorwaarden aan de slag? Het zou straf zijn dat er voor elk van de werknemers een 1 op 1 nieuwe job gevonden kan worden binnen het bedrijf.”

“Het is onze verantwoordelijkheid om de overgang zo goed en zo snel mogelijk te regelen. Hoewel de werknemers min of meer zekerheid hebben dat ze aan de slag kunnen blijven, is er ook veel onzekerheid over de job waarin ze zullen terecht komen. We willen daar de komende weken zo snel mogelijk duidelijkheid over kunnen bieden, en dus zitten vakbonden en directie de komende weken 6 keer samen.”

In elk geval ziet de vakbond vooral goed nieuws. “Het is uiteraard een bijzonder goede zaak dat Unilin geld investeert in de productie hier. Terwijl er vorig jaar nog economische werkloosheid was, wordt die steeds vaker ingetrokken. We zijn dus voorzichtig positief.”

