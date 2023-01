Unilin investeert 2,5 miljoen euro in opleidingscentrum: “Enkel zo kunnen we de arbeidskrapte het hoofd bieden”

wielsbekeUnilin Group heeft vandaag een gloednieuw opleidingscentrum geopend in Wielsbeke. Nieuwe werkkrachten worden er opgeleid, bestaande medewerkers bijgeschoold en ook leerlingen en studenten kunnen er praktijkervaring opdoen. “Onderwijs en vorming zijn niet langer enkel de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen”, zegt Nick Leenaert, Talent Director. The Dive is een investering van 2,5 miljoen euro in ‘levenslang leren’.

Produceren in ons land is duur, zo steekt CEO Bernard Thiers van wal. “We hebben niet de goedkope energie voor handen, en ook niet de goedkope grondstofprijzen. Om op wereldvlak concurrentieel te blijven, moeten we het van innovatie hebben, en van producten met een hoge toegevoegde waarde. Alleen met menselijk kapitaal kunnen we daarin het verschil maken. Geen evidentie in deze tijden van loeiharde arbeidskrapte.”

The Dive moet het bedrijf helpen om die kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt weg te werken. “Het expertisecentrum in de wereld voor laminaat en luxevinyltegels ligt hier in Vlaanderen”, zegt Thiers. “En wij zijn vastberaden dat zo te houden, en zelfs te versterken. Naast het permanent bijscholen van onze huidige medewerkers in een steeds complexere industrie 4.0 is en blijft het vinden van de juiste nieuwe collega’s één van onze grootste uitdagingen de komende jaren.”

“Onderwijs en training zijn het antwoord, maar daarvoor mogen we niet enkel rekenen op onderwijsinstellingen”, zegt Talent Director Nick Leenaert. “Ook de industrie kan een belangrijke rol spelen. De technologie verandert zo snel. Het is voor scholen niet mogelijk om steeds mee te zijn met de nieuwste snufjes en machines. Studenten kunnen binnen ons bedrijf wel praktijkervaring opdoen met de nieuwste technologie onder begeleiding van onze ervaren medewerkers. Zo hebben we al verschillende succesverhalen binnen duaal leren kunnen ondersteunen en ontvangen we elk jaar 50 leerlingen voor stage of eindwerk.”

The Dive werd opgetrokken aan de inkom van de hoofdvestiging in Wielsbeke. Alles rond opleidingen wordt er voortaan gebundeld. “We hebben bewust gekozen voor een apart gebouw, om de drempel ernaartoe te verlagen”, zegt Leenaert. Naast leerlingen en studenten die we hier langs kunnen hebben voor workshops en lessen, wordt dit ook de plek waar we onze eigen medewerkers ‘upschalen’ en ‘reschalen’. Nieuwe medewerkers krijgen hier de opleiding die ze nodig hebben om bij ons aan de slag te gaan. En bestaande medewerkers krijgen hier bijscholing of herscholing. Met The Dive creëren we een ecosysteem waarin alle relevante stakeholders zoals eigen medewerkers, kandidaten, scholen, universiteiten en opleidingsinstellingen connecteren rond levenslang leren.”

Uiteraard is Unilin al langer met opleidingen bezig, dan enkel nu vanaf de lancering van The Dive. “We schakelen nu een versnelling hoger”, zegt Thiers. “Door alles rond opleidingen hier te bundelen, en verschillende partners ook samen te brengen, worden hopelijk ook nieuwe initiatieven gestimuleerd.”

