Tessa Wullaert is eindelijk ereburger van Wielsbeke, en Joseph (87), die haar als tiener naar wedstrijden bracht, mocht haar trofee maken: “Het was toen al een winner”

wielsbekeTessa Wullaert mag zich officieel ereburger noemen van de gemeente Wielsbeke, waar ze opgroeide. Als attentie kreeg ze een kunstwerk van Joseph Mortier (87). Een zichtbaar ontroerende verrassing voor haar, want Joseph reed haar toen ze nog tiener was ontelbare keren naar trainingen bij de nationale ploeg in het Brusselse. “Tessa was een winner. Als trainingen of wedstrijden niet goed waren geweest, kwam er nog amper een woord uit in de auto”, lacht Joseph.

Tessa moest er een hele tijd op wachten, op haar titel als ereburger. Door corona werd haar huldiging immers een aantal keren uitgesteld. Ze mag nog drie Gouden Schoenen in de kast staan hebben, die erkenning door de gemeente Wielsbeke waardeert ze nog altijd heer erg. De voorbije maanden polste ze dan ook nu en dan eens bij de schepen van Sport of die huldiging er zeker wel degelijk nog zou komen.

“Neem nu die vorige ereburger van Wielsbeke, André Demedts”, zegt Tessa Wullaert. “Amper iemand heeft die nog persoonlijk gekend, en toch weet iedereen in Wielsbeke wie die is (een Vlaams schrijver dichter, voor wie niet van Wielsbeke is nvdr.). Het lijkt me heel mooi om op die manier een soort van nalatenschap achter te laten. Ik ijver er ook voor om vrouwenvoetbal op gelijke voet te krijgen met mannenvoetbal, en dergelijke erkenningen zijn daarbij van groot belang.”

Gisterenavond was het dan eindelijk zover: Tessa mocht in OC Den Aert in Wielsbeke haar titel als ereburger officieel in ontvangst nemen. Verrassing van de avond voor haar: de trofee die ze naar huis mocht nemen was van de hand van kunstenaar Joseph Mortier. Geen onbekende voor Tessa: hij bracht haar als tiener naar talrijke trainingen en wedstrijden toen ze bij de jeugd speelde van de nationale voetbalploeg, en dat was ze overduidelijk zelf nog niet vergeten.

“Mijn kleinzoon en kleindochter speelden net als Tessa bij de Rode Duivels Jeugd, in het Brusselse”, vertelt Joseph. “Ik moest hen toch sowieso brengen, en aangezien Tessa hier ook uit de gemeente kwam, mocht ze altijd meerijden met ons. Ik schat zo’n 30-tal keer per jaar.”

Tessa was toen even oud als Josephs kleinzoon: 12, 13 jaar. Maar toen al zag hij een mooie toekomst voor haar, zegt hij. “Haar motivatie en inzet waren echt van een heel ander niveau dan leeftijdsgenoten. Het was een échte winner. Als trainingen of wedstrijden niet goed waren geweest, kwam er nog amper een woord uit in de auto.”

Joseph begon met kunst toen hij zijn echtgenote en kort daarna ook zijn zoon moest afgeven, ruim 10 jaar geleden. “Het verzet mijn gedachten, alsof ik heel even in een andere wereld ben. Ik heb met veel plezier de opdracht aanvaard om voor Tessa een leuk aandenken te maken. Uiteraard.” Joseph mag gerust nog bij de grootste fans van Tessa gerekend worden. Hij volgt al haar matchen op de voet. En dan volgt wel eens een berichtje op Messenger over en weer.

“Hij stuurt me nu en dan foto’s van zijn kunstwerken”, zegt Tessa. “Ik wist dus wel dat hij met kunst bezig was, maar dat hij mijn trofee zou maken, wist ik niet vóór vandaag. Ik ben er echt heel blij mee. Joseph heeft al mijn respect. Om wat hij voor mij gedaan heeft toen hij me overal heeft rondgebracht destijds, maar ook gewoon omwille van wat hij heeft meegemaakt en hoe hij nog in het leven staat desondanks.”

