TEAM 8710 gaat lopen met facebookpagina CD&V Wielsbeke: “Dat is ontslag nemen en je bedrijfswagen niet willen afgeven, dat klopt niet”

Een facebookpagina drastisch van naam veranderen, lukt niet zomaar. Daarom heet de voormalige pagina ‘CD&V Wielsbeke’ voorlopig Team Wielsbeke, om de overgang naar TEAM8710 later mogelijk te maken. Dat het om de voormalige pagina van CD&V Wielsbeke gaat is vrij duidelijk, want de pagina telt meteen 1200 volgers.

Oppositiepartij U. noemt de overschakeling ‘niet koosjer’. “Als je met een nieuw project start, dan moet je ook op sociale media opnieuw beginnen”, zegt Jan De Potter (U.). “Het is niet omdat je toevallig beheerder bent van de pagina dat je die zomaar mag overzetten. Het is niet aan ons om daar iets aan te doen, maar ik kan me niet voorstellen dat dit geen staartje krijgt als CD&V nationaal of provinciaal hier lucht van krijgt.” “Dit is uiteraard een zaak tussen CD&V en de nieuwe partij, maar naar mijn bescheiden mening is dit ontslag nemen en je bedrijfswagen niet willen afgeven”, zegt Rik Buyse (N-VA). “Dit klopt niet.”

De eedaflegging van Ine Callens betekende min of meer het startschot voor TEAM8710

De leden van het nieuwe TEAM8710 zien alvast geen graten in hun communicatiestrategie. “12 van de 16 leden van CD&V Wielsbeke gaan verder als TEAM8710, dan is het logisch dat de facebookpagina ook met hen en de communicatieverantwoordelijken meegaat”, zegt Marijn De Vos. Hij ontfermde zich de voorbije jaren grotendeels over de communicatie van CD&V Wielsbeke. “Elders in het land zijn er ook lokale politieke afdelingen die onder een andere naam dan die van de nationale partij verder gaan, en daar gebeurt dat ook.”

“Wij scheuren ons ook niet af van CD&V, er blijven zeker enkelen van ons lid bij de partij. We zijn nu gewoon een neutrale politieke partij geworden, waar ook mensen van andere strekkingen en onafhankelijken welkom zijn. Bij TEAM8710 ben ik zéker dat er CD&V-ers op de lijst zullen staan. Of er daarnaast een nieuwe CD&V-lijst komt, valt af te wachten gelet op de communicatie van de burgemeester vorige week. Dit is bovendien een project voor 2024, de CD&V-fractie in de raad blijft bestaan tot 1 december 2024. Er is op vandaag gewoon geen CD&V-werking meer buiten de fractie.”

Wielsbeke : Jan Stevens en Rachida Abid blijven alleen achter, samen met voormalige schepenen Magda Deprez en Guido Callewaert

Het spreekt voor zich dat burgemeester Jan Stevens niet blij is met de facebookaanpassing. “Als je een beetje intellectuele eerlijkheid hebt, doe je dit niet”, zegt Stevens. “Het kan goed zijn dat zich dit net tegen hen keert, als CD&V-aanhangers opeens zien dat de pagina niet meer van CD&V is. Maar méér dan dit wil ik er ook niet over kwijt.”

Dat hij in 2024 naar de verkiezingen trekt om zijn sjerp nog een legislatuur langer te mogen dragen, zegt hij niet met zoveel woorden. Maar het lijkt alvast zo. “Wat ze met mij hebben gedaan, tart alle verbeelding. Maandenlang hebben ze gedaan of hun neus bloedde, om daarna een dolk in mijn rug te planten. Ik heb een uppercut gekregen, en moet nog even bekomen voor ik weer kan rechtstaan. Maar wat Rachida en ik is overkomen, werkt heel motiverend om verder te gaan en 200% actief te blijven.”

Onder meer U. en N-VA plannen een aantal tussenkomsten op de komende gemeenteraadszitting donderdagavond over het nieuws dat de overgrote meerderheid van de CD&V’ers onder een nieuwe noemer verder gaan.

