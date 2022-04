‘t Stokbroodje heeft nu ook automaten: “Zodat onze klanten ook in de namiddag onze producten kunnen kopen”

“Wij sluiten om 13.30u, in de namiddag zijn we dicht”, zegt Els. “Het was bakker Lorenzo zelf die voorstelde of we bij zijn zaak geen automaten wilden plaatsen. Dat leek ons een goeie zet: op die manier kunnen we onze klanten ook in de namiddag verder helpen.” In de automaten vind je een basisaanbod van wat je bij ’t Stokbroodje kan bestellen. “Wraps, slaatjes, belegde ovenkoeken en soep. Ook droge worstjes en potjes charcuterie, zoals préparé, krabsalade, garnaalsalade en vleessalade kan je uit de automaten halen.”