Van Acid over een burgemees­ter tot de relschop­pers in Blankenber­ge: zij staan dit najaar voor de rechter in West-Vlaanderen

‘Absurd’ en ‘de wereld op z’n kop’. Zo reageerde YouTuber Acid op zijn dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De Blankenbergenaar mag zich vlak na de zomer in z’n kostuum hijsen nadat hij een voormalige Reuzegommer bij naam noemde in een filmpje. Al is dat slechts één van de vele spraakmakende processen die op de West-Vlaamse rollen staan in het nieuwe gerechtelijke jaar. Wij selecteerden er zeven die u niet gemist mag hebben.