Kerk en kasteel van Olsene geven geheimen prijs op Open Monumenten­dag

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Sint-Pieterskerk en het kasteel in Olsene, die moet op 8, 9 en 10 september in de kerk zijn. In het kader van Open Monumentendag worden de geheimen van beide gebouwen prijsgegeven in een voordracht en een tentoonstelling.