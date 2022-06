Stortbui zet Loverstraat onder water

Tielt Jean-Ma­rie en An breien na 37 jaar een einde aan hun slagerij in de Kortrijk­straat: “Kleinscha­lig­heid is altijd een troef geweest”

Jean-Marie Roets (61) en zijn vrouw An Rotsaert (58) stoppen met hun slagerij in de Kortrijkstraat. Het is het einde van een tijdperk, want het koppel was sinds 1985 een vaste waarde in Tielt. De slagerij staat sinds vandaag te koop. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, verwoordt Jean-Marie het. “Al kunnen de klanten gerust zijn. Zolang we geen overnemers hebben, blijven we nog even op post.”

