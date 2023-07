Standje op de avondmarkt?

Zotte Maandag en nationale feestdag hebben impact op afvalopha­ling en openings­tij­den recyclage­par­ken

Afvalintercommunale IVIO stuurt volgende week haar dienstverlening wat bij. In eerste instantie is het recyclagepark van Pittem op Zotte Maandag, 17 juli, gesloten. Daarnaast zijn alle recyclageparken en de kantoren van IVIO gesloten op vrijdag 21 en zaterdag 22 juli. Tot slot worden de ophaalrondes op vrijdag 21 juli, de nationale feestdag, verplaatst. Dentergemnaars die langs ronde 1 wonen, worden gevraagd de restafvalzak al op donderdag 20 juli buiten te plaatsen, voor 6 uur ‘s morgens. Hetzelfde geld voor de inwoners van Pittem. In Ledegem wordt het restafval opgehaald op zaterdag 22 juli en diezelfde dag wordt in Lendelede het PMD en het restafval opgehaald. Wie langs ronde 7 in Tielt woont, wordt gevraagd het papier en karton op zaterdag 22 juli tijdig voor 6 uur ‘s morgens buiten te plaatsen.