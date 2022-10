Sint-Baafs-Vijve is weer klaar voor de Hondenzwemming, dit jaar voor het eerst ook loopevent

Oeselgem Opnieuw verse frietjes in Oeselgem dankzij Davinia

Sinds het stopzetten van frituur Merchie is er in Oeselgem geen frietkot meer in het dorp te vinden, maar daar wil Davinia Steelant (43) nu verandering in brengen. Ze opent Oesfrituur langs de Wakkensesteenweg 84a.

