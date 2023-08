IN BEELD. Open Gaverbeek stap dichter, publieksmo­ment toont archeolo­gisch onderzoek

Een in 2018 opgestart plan om de Gaverbeek weer zichtbaar te maken vanaf provinciaal domein De Gavers tot in de Collegewijk, gaat een nieuwe fase in. “Een ‘open’ Gaverbeek zal de belevingswaarde voor iedereen, inwoners en passanten, flink verhogen”, zegt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen).