Rechterstuwgebouw geplaatst bij oude Leiarm, en dat zag er zo uit:

Om de Leie geschikt te maken voor grotere binnenschepen moesten er ook in Wielsbeke heel wat aanpassingen gebeuren. “Een eerste realisatie was de bouw van een nieuwe, grotere sluis in Sint-Baafs-Vijve die sinds augustus 2020 operationeel is”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg. “Op dit moment wordt ook de huidige stuw op de oude Leie-arm grondig gerenoveerd.”

“Vlaanderen investeert 57 miljoen euro in de Leiewerken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De nieuwe sluis was een belangrijke mijlpaal voor het binnenvaartluik van Seine-Schelde, maar met de renovatie van de stuw en de bouw van een nieuwe vispassage zetten we ook in op rivierherstel, duurzame waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Leie.” De werken aan de stuw gaan nu een nieuwe fase in.