“Praten lukt niet meer, en we kregen nog geen eurocent”: Marie-Claire (72) werd tijdens Ronde 2014 aangereden door renner Vansummeren

Bellegem/Izegem Brouwerij Omer Vander Ghinste neemt afscheid van woordvoer­der: Nicolas gaat nieuwe uitdaging aan in bouwbe­drijf Potrell

27 april Nicolas Degryse uit Heule stopt na elf jaar als marketing- en communicatiemanager van Omer Vander Ghinste in Bellegem. Hij wordt in zijn functie opgevolgd door Wim De Weghe, die al ruime ervaring opdeed in verschillende bedrijven binnen de ‘fast moving consumer goods’-sector. Nicolas Degryse gaat een nieuwe uitdaging aan in het bouwbedrijf Potrell in Izegem.