Politiezone in shock: financiële topman drukt 630.000 euro politiegeld achterover

Zuid-West-Vlaanderen Na bijna drie weken paaspauze… coronacij­fers stijgen weer in Zuid-West-Vlaanderen

13 april De daling van de coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen is voorlopig gestopt. Meer nog, er is weer sprake van een stijging, met in de week van dinsdag 6 tot en met maandag 12 april 738 positieve gevallen. Dat is een stijging van 6,5 procent in vergelijking met vier dagen geleden. “We zitten weer op het niveau van midden maart, terwijl het eigenlijk toch sterker zou moeten dalen”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.