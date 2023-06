Plots staat water van de Leie een meter lager, boten in het slijk: “Vanmorgen keken we vanuit onze slaapkamer plots op de kaaimuur uit”

Het waterpeil van de Leie is zaterdagnacht meer dan een meter gezakt. De oorzaak van de daling ligt bij een defect aan de sluis ter hoogte van Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Door het probleem is de scheepvaart geblokkeerd op De Leie en het Kanaal Roeselare Leie. “Wij krijgen elke week zo’n 5000 ton zand binnen via het water”, zegt Ignace Degezelle van betonproducent Devagro. “Hopelijk is dit snel opgelost, of onze productie valt stil de komende week.”

KIJK. Plots staat water van de Leie een meter lager

De Vlaamse Waterweg kreeg zaterdagnacht een melding van de daling van het waterpeil en ging onmiddellijk ter plaatse om de stuw manueel te sluiten. Intussen was het waterpeil in het kanaalpand tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke al meer dan een meter gedaald. “Wat er juist verkeerd is gelopen, onderzoeken we nog”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder bij de Vlaamse Waterweg. “Maar het gaat sowieso om een technisch probleem, en niet om een menselijke fout...”

“Een stuw dient om water tegen te houden", zegt Stinissen. “Dat deed de stuw in Sint-Baafs-Vijve dus onvoldoende, waardoor het water veel sneller stroomafwaarts is weggestroomd dan normaal de bedoeling is. Dit is héél uitzonderlijk, normaal gebeurt dit nooit. We hebben niet alleen de stuw manueel gesloten. Om het water weer op peil te krijgen wordt het maximaal opgehouden door de sluizen in de omgeving ook stil te leggen.”

Door het probleem is de scheepvaart geblokkeerd op De Leie aan de sluizen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke en op het Kanaal Roeselare Leie aan de sluis in Ooigem. “Voorspellen hoe lang het zal duren vooral het probleem hersteld is, is moeilijk", zegt Stinissen. “We zijn afhankelijk van de snelheid waarmee het water uit Frankrijk richting de getroffen regio komt. Hoeveel schade dit defect heeft veroorzaakt, dat valt ook nog af te wachten, en dat zal een zaak zijn voor de verzekeringen. We volgen de zaak op de voet op. ”

Volledig scherm “Ik zou vandaag een pleziertochtje maken richting Deinze”, zegt Kristof Vervaeck. © Henk Deleu

Het was in elk geval schrikken voor veel plezierbooteigenaars vanmorgen. “Ik zou vandaag een pleziertochtje maken richting Deinze”, zegt Kristof Vervaeck. Hij heeft een boot in de jachthaven van Wielsbeke. “Gisterenavond laat ben ik nog komen kijken om wat zaken voor te bereiden en toen was er niets aan de hand. Vanmorgen om 7 uur lagen alle boten hier meer dan een meter lager, op de modder. De schade zal hier nog meevallen vermoed ik. De steigers zijn niet los gekomen, in tegenstelling tot in Sint-Eloois-VIjver hier even verderop. Misschien dat er wel modder op plaatsen is geraakt waar het niet mag, maar dat zal later moeten blijken.”

Volledig scherm Het gezin Franckaert even verderop zag ook een uitje door de neus geboord. © Henk Deleu

Het gezin Franckaert even verderop zag ook een uitje door de neus geboord. “We zouden normaal met onze familie vaderdag op het water vieren", zegt Antony Franckaert. “Ik was hier gisterenavond om alle spullen al in de boot te stoppen. Toen ik vanmorgen aankwam, zag ik onze boot met de neus naar beneden liggen. Ik dacht al dat die water gemaakt had, maar toen zag ik al snel dat het een algemeen probleem was. Waar we nu gaan vieren? Bij ons thuis, he. We laten alles aan boord achter, het lijkt geen goed idee om nu aan boord te gaan.

Volledig scherm Het waterpeil van de Leie is plots gedaald. Ignace Degezelle © Joyce Mesdag

Het lage waterpeil zou de komende dagen logischerwijs ook impact kunnen hebben op de industriële scheepvaart voor bedrijven. En dat is een probleem, onder meer voor Ignace Degezelle van betonproducent Devagro. “Wij krijgen elke week zo’n 5000 ton zand binnen via het water. Dat zijn een drietal schepen wekelijks met 1500 ton aan boord. Vandaag is zondag, en we verwachten geen levering. Maar begin volgende week staat wel weer toevoer gepland. Hopelijk is dit snel opgelost, of onze productie valt stil de komende week.”

Volledig scherm Het waterpeil van de Leie is plots gedaald. Brenda Wyckmans en Germain Landuyt © Joyce Mesdag

“Wij hebben net onze lading sojabonen afgezet in Izegem, en waren gelukkig op de terugweg", zeggen Germain Landuyt en Brenda Wijckmans. “Gisterenavond keken we hier uit over de oevers in Sint-Eloois-Vijve, toen we vanmorgen uit ons slaapkamerraam keken, keken we uit over de kaaimuur. Het grootste probleem is het feit dat schepen via touwen stevig vastgemaakt zijn aan de oever. Als je je niet verwacht aan een dergelijke niveaudaling, dan reken je wat speling, anders niet. Heel wat schepen zullen vannacht dus scheef getrokken zijn daardoor, en als je lading dan gaat schuiven...”

Volledig scherm Waterpeildaling in Sint-Baafs-Vijve. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Waterpeildaling in Sint-Baafs-Vijve. © rv

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem, waar de steigerextra is vastgemaakt. © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem, waar de steigerextra is vastgemaakt. © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Sint-Baafs-Vijve © Henk Deleu

Volledig scherm Bootjes op het droge in Waregem © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.