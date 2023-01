Partij Team 8710 van afgescheurde CD&V-leden heeft nu ook eigen website

harelbeke Provincie­do­mein wordt overspoeld door vogelspot­ters op zoek naar de zwartkop­riet­zan­ger: “Die komt normaal nooit naar ons land”

Vogelspotters beleven hoogdagen in de Gavers in Harelbeke. Daar is vandaag een zwartkoprietzanger gespot, een vogel die normaal enkel in Zuid-Europa voorkomt. Het is geleden van 2015 dat er één ‘verwaaid’ exemplaar te zien was in ons land.

17 januari