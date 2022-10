Ouders staan voor de klas, leerkrachten kunnen voormiddagje ontspannen

“In totaal hebben we met een 30-tal ouders de taak van de leerkrachten even overgenomen”, zegt Wouter Depuydt, voorzitter van het oudercomité. “We wilden zeker met genoeg ouders zijn, om vooral bij de kleine kindjes genoeg ogen en oren te hebben om alles in de gaten te houden. De ouders kozen er uiteraard voor om bij voorkeur in de klas van hun eigen kind les te geven vandaag. Het is immers leuk om je kinderen ook eens in een andere context te zien. Het was echt een topervaring. Ik stond in het vierde leerjaar, waar we samen geknutseld hebben. En ik heb hen geleerd hoe ze oppervlaktes moeten berekenen. Ik dacht dat ze dat al kenden en had een leuke opdracht voorzien daarover, maar ik was fout. Ik heb het dus eerst nog eens moeten uitleggen voor we van start gingen. Ze hebben dus wel degelijk iets bijgeleerd vandaag”, lacht hij.