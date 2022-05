Oud-wielrenner en cafébaas Boudewijn Devos krijgt eerbetoon met muurschildering

Devos reed in de jaren ’50 voor de ploeg Bertin. Hij werd onder meer derde bij Kuurne-Brussel-Kuurne. “Nadat hij in 1957 zijn fiets aan de haak hing, begon hij een café en fietsenzaak op de Heirweg”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Café De Sportvriend werd een begrip in de wijde omgeving – net als Boudewijn Devos zelf: hij was gekend en geliefd door iedereen in Wielsbeke. In het kunstwerk “Boudewijn & Devos” staat de jonge wielerkampioen Boudewijn arm in arm met zijn oudere zelf: Boudewijn als gezellige cafébaas. Centraal in het ontwerp staat zijn lach, die tweemaal boekdelen spreekt, en die passanten nog vele jaren zal verwelkomen in Wielsbeke.”