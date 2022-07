Oppositieraadsleden schenken zitpenning extra zitting aan jeugdbewegingen, enkele raadsleden meerderheid kiezen voor voedselbank

Waregem Zeven maanden voorwaarde­lijk voor man (57) die al tien jaar onder de rokken filmt van vrouwen

Een 57-jarige man uit Waregem maakt al zo’n tien jaar stiekem filmpjes van vrouwen. Zo filmde hij vaak onder de rokken van vrouwen in supermarkt Carrefour. in 2019 werd hij betrapt door de uitbater van de supermarkt. “Het spijt me, maar die dames hebben dat natuurlijk nooit geweten”, zei hij woensdag tegen de rechter in Kortrijk.

