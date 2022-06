Ooigem krijgt kunstwerk van lokale kunstenaar Gilbert Tyberghien

Marke Het Vliegend Tapijt op eiland door werken N43: “Er gebeurt al maanden amper iets voor ons restaurant, we zien ’s middags soms bijna geen klanten”

Felix François (36) en Nel Desmet (33) van Het Vliegend Tapijt zitten met de handen in het haar. Het koppel ziet af omdat er op de werf voor hun deur op de Pottelberg (N43) al enkele maanden amper iets gebeurt. Ze zitten op een eiland en loodsen klanten via een omweg tot bij hun restaurant. Eerder vervroegden ze door een onverwachte wijziging in de timing van de werken ook al de verbouwing van hun keuken en annuleerden ze in allerijl een pop-up project. Pijnlijk.

20 juni