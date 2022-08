Nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek komt vlakbij gemeentehuis, en wordt in 2025 in gebruik genomen

Dentergem Baliekou­ter wordt bioscoop voor een avond

Niets zo gezellig als samen genieten van een goeie film. Maar ben je ooit al eens naar een boscinema geweest? Het kan op vrijdag 2 september in provinciedomein Baliekouter in Dentergem. Je kan er, met de voeten in het gras, een drankje in de hand en de ondergaande zon als compagnon, genieten van de film Dark Waters die er getoond wordt op groot scherm. Breng gerust zelf een stoeltje of een dekentje mee. De film start om 20.45 uur. Inschrijven is een must en kan via https://www.west-vlaanderen.be/formulier/cutt-dark-waters. Je betaalt vijf euro per persoon.

23 augustus