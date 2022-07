Nadat oppositie en oud-schepen opstapten gisteren: extra gemeenteraad op 11 juli

wielsbeke De eerste baantjes in het nieuwe zwembad, worden gezwommen op 5 september

Het nieuwe sportcomplex Hernieuwenburg in Wielsbeke gaat begin september open. Op 3 en 4 september wordt er een opendeurweekend georganiseerd waarop iedereen welkom is. De eerste keer zwemmen is gepland op maandag 5 september.

