Naast Deprez stemt ook schepen Callewaert mee met oppositie, raadslid Vlaams Belang redt het hachje van gemeentebestuur

wielsbekeHet heeft niet veel gescheeld, of er had zich een wisselmeerderheid gevormd in de gemeenteraadszitting vanavond. Zowel oud-schepen Magda Deprez als huidig schepen Guido Callewaert (allebei CD&V) stemden samen met de oppositie vóór de komst van de trage weg tussen Wielsbeke en Harelbeke. Maar doordat twee oppositieraadsleden afwezig waren, én doordat raadslid Filip Dinneweth (Vlaams Belang) zich onthield, kon meerderheidspartij CD&V nipt het hoofd boven water houden.

Op de vorige gemeenteraadszitting op 30 juni stapte de voltallige oppositie op, samen met voormalig schepen Magda Deprez (CD&V). Daardoor waren er onvoldoende aanwezigen om de gemeenteraad verder te zetten, en de zitting werd stilgelegd. De reden van die actie: het feit dat een agendapunt van Deprez niet behandeld werd. Zij wilde tekst en uitleg bij de intrekking van een omgevingsvergunning voor een trage weg tussen Wielsbeke en Harelbeke.

Zij wilde naar eigen zeggen de meerderheid niet opblazen -iets wat ze vrij ‘gemakkelijk’ kan doen gezien de nipte meerderheid van CD&V. Maar ze wilde wél dat haar agendapunt op de raad besproken zou worden. “Ik wil niet dat Wielsbeke onbestuurbaar wordt, dus ik ga niet tegen stemmen om tegen te stemmen”, zei ze daarover. “Maar ik wil wél dat mijn agendapunt aan bod komt, anders weiger ik nog mee te werken. Ik laat niet met mij sollen. Zoveel moeite dat ik hiervoor heb gedaan… En welk figuur slaan wij nu ten opzichte van Harelbeke?”

Er werd in een nieuwe gemeenteraad samengeroepen vanavond. En daar stond het punt van Magda Deprez inderdaad wél op geagendeerd. Deprez kreeg de kans om te vragen waarom het gemeentebestuur zijn staart intrekt rond die trage weg, op het moment dat alles eigenlijk in orde is, en ook stad Harelbeke alle stappen heeft gezet om de trage weg van hun kant op de trage weg in Wielsbeke aan te sluiten. “De voorzitter beweert dat mijn documenten de vorige keer niet in orde waren, maar dat klopt niet. Maar wellicht komt het nu wel goed uit dat er in deze vakantieperiode twee oppositieraadsleden afwezig zijn… Ik wil graag dat nog eens genotuleerd wordt welke stappen wij de voorbije vijf jaar hebben gezet om tot dit project te komen.”

Daarop nam haar opvolger schepen Guido Callewaert het woord. Als snel bleek dat hij net als Magda Deprez de trage weg zeer genegen is. Ook hij heeft dus een andere mening dan de meerderheid, die de trage weg dus op zijn minst wil uitstellen. “Na vijf jaar inzet voor de komst van die trage weg, kunnen we niet anders dan verder zetten.” Hij verwees ook naar de bezwaarschriften die uit de buurt komen. “Er wordt onder meer geopperd dat er wateroverlast zou zijn door de komst van die trage weg, wat volgens mij een onterechte angst is. En er is ook schrik voor vandalisme en zwerfvuil. Op overlegmomenten met de buren hebben we voldoende flankerende maatregelen beloofd, mocht dat zo zijn.”

Schepen Filiep De Vos nam daarop het woord om de motivatie van de meerderheid, om die omgevingsvergunning toch nog in te trekken, te motiveren. “Het is intussen duidelijk dat er geen eendracht is binnen onze fractie”, zegt De Vos. “Maar het voorliggende voorstel heeft onze volle draagkracht niet. Er zijn bezwaarschriften uit de buurt, die we niet willen negeren. We kregen ook bericht dat het pas in 2024 zeker zal zijn dat deze trage weg gesubsidieerd wordt. En de financiële situatie van onze gemeente is precair. Door de wereldwijde economische situatie wordt ook onze rekening moeilijker, en het is niet zeker dat we alle voorziene investeringen zullen kunnen uitvoeren.”

“Als de financiële situatie van de gemeente afhangt van de komst van een trage weg, amai hoor”, zei Deprez. “Uit respect voor de ambtenaars die zich ingezet hebben, en uit respect voor mijn jaren inzet, moet je verder gaan met de trage weg. Als je deze trage weg afkeurt, dan zal je in het vervolg dikwijls de verliezer zijn. En ik zou vragen dat de belanghebbende in dit dossier, zijnde de burgemeester, niet meestemt.”

Jan De Potter (U.) had het vooral over de geloofwaardigheid van de politiek die hiermee aangetast wordt, en wees op het belang van trage wegen in het meerjarenplan van het bestuur. “Als je tegen deze trage weg stemt, dan wens ik de volgende schepen die moet onderhandelen met landbouwers heel veel succes toe, want het zal niet meer makkelijk zijn.” De N-VA vroeg zich vooral luidop af of voortaan alle projecten waar er bewaarschriften voor binnen komen, gewoonweg afgevoerd zullen worden.

Schepen Guido Callewaert en voormalige schepen Magda Deprez stemden voor de trage weg, net als U. en N-VA. Twee oppositieraadsleden waren echter afwezig. Het is vakantieperiode, én dit was uiteraard een recent bijeengeroepen raad. Dat bracht de stemming op 9-9.

Vlaams Belang raadslid Filip DInneweth zou uiteindelijk de redding brengen voor de meerderheid. Hij stemde niet mee met de rest van de oppositie, maar onthield zich. “Ik heb gesproken met die mensen die tegen de trage weg zijn, en ik snap hun standpunt. Daarom wil ik ook niet voor de trage weg stemmen. Niet om de meerderheid te redden, voor alle duidelijkheid.”

De trage weg komt er dus voorlopig niet, al werd nog maar eens duidelijk dat de neuzen binnen CD&V niet meer in dezelfde richting wijzen. Magda Deprez noemde de houding van de meerderheid nog zielig en triestig, en de stemming ook ongeldig, aangezien burgemeester Stevens wel heeft meegestemd. Wat zijn belang in dit dossier dan wel zou zijn, daar wilde Stevens niet over uitweiden.

