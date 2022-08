Man steelt voor 47.000 euro aan juwelen van 74-jarige vrouw tijdens ripdeal

Tielt Helpt iemand ‘Christmas Creator’ Daniël (67) nog aan een geschikte locatie voor zijn kerstexpo? “Ik vrees dat ik mijn collectie ga verkopen. Ik ben het zoeken beu”

Daniël Duytschaever, die in 2017 en in 2019 nog voor een zelfgemaakt winters miniatuurlandschap zorgde in Tielt, gaat zijn enorme collectie kersthuisjes - naar eigen schatting zo’n 50.000 euro waard - van de hand doen. “Het is met pijn in het hart, maar tenzij ik op miraculeuze wijze een betaalbare locatie vind om mijn expo op te stellen, sta ik maandag op de rommelmarkt aan het station. Het is genoeg geweest.”

12 augustus