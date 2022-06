Man lichtgewond na vergissing tijdens bijvullen chloor voor zwembad

Kortrijk Buurtbewo­ners houden dieven in bedwang tot politie hen komt inrekenen: “Er was grote solidari­teit. Iedereen is de overlast hier grondig beu”

Vandalisme, diefstallen en inbraken. De jongste drie weken was het schering en inslag op de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk, vlakbij de Blauwe Poort. De bewoners hopen dat daar een eind aan komt, nu twee verdachten van een scooterdiefstal werden gevat. Door buurtbewoners zelf, notabene. “Ze spartelden om weg te geraken maar we konden hen in bedwang houden tot het snelle responsteam van de politie hier was”, klinkt het.

19 juni